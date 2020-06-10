شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل عرض مسلسل "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق" للشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجل القامئون على مسلسل "الشركة الالمانية لمكافحة الخوارق" الذى يلعب بطولته الفنانان محمد عبد الرحمن "توته" ومحمد سلام ، إلى الشهر المقبل، بعدما كان من المفترض عرضه يوم 25 مايو الماضى، حيث فضلت الجهة المنتجة عرض مسلسل " ليه لأ" بطولة أمينة خليل،

مسلسل "جمجوم وبم بم - الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق" تدور أحداثه فى 15 حلقة من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج إسلام خيرى، وبطولة محمد عبد الرحمن ومحمد سلام وميرنا جميل، محمد محمود وعدد من ضيوف الشرف مثل أحمد السعدنى، أحمد فتحى، شيماء سيف، محمد ثروت، عمرو وهبة وآخرين.

وفى سياق آخر، ينتظر محمد عبد الرحمن استئناف تصوير فيلم "الخطة العامية" بجانب صديقه على ربيع، من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم كنز وإخراج معتز التونى، ويشارك في بطولته غادة عادل وعمرو عبد الجليل وعدد من ضيوف الشرف، والمقرر عرضه فى السينمات بعد قرار فتح دور السينما، حيث يتبقى أسبوع على انتهاء التصوير.