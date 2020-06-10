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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:
نشر الفنان رامز أمير مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".
ظهر رامز في الفيديو، وهو يؤدي تمارين العلاج الطبيعي لساقه، بعد ما أجرى عملية جراحية بها خلال الفترة الماضية.
علق رامز على الفيديو: "ياعيني على الحلو لما تيجي عليه الأيام، دا جزء بسيط أوي من التمارين اللي بعملها كل يوم في فترة التأهيل مع العلاج الطبيعي".
وجسد أمير شخصية البطل المصاب النقيب "محمد طلعت السباعي"، أحد أبطال معركة البرث في مسلسل "الاختيار"، الذي عرض رمضان الماضي، بطولة أمير كرارة ومن إخراج بيتر ميمي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إجرائه جراحة.. رامز أمير يخضع لتمارين العلاج الطبيعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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