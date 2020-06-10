بعد إجرائه جراحة.. رامز أمير يخضع لتمارين العلاج الطبيعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

نشر الفنان رامز أمير مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

ظهر رامز في الفيديو، وهو يؤدي تمارين العلاج الطبيعي لساقه، بعد ما أجرى عملية جراحية بها خلال الفترة الماضية.

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علق رامز على الفيديو: "ياعيني على الحلو لما تيجي عليه الأيام، دا جزء بسيط أوي من التمارين اللي بعملها كل يوم في فترة التأهيل مع العلاج الطبيعي".

وجسد أمير شخصية البطل المصاب النقيب "محمد طلعت السباعي"، أحد أبطال معركة البرث في مسلسل "الاختيار"، الذي عرض رمضان الماضي، بطولة أمير كرارة ومن إخراج بيتر ميمي.​