علا رشدي عن أحدث صورها: "عاجبة فريق العمل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي: شاركت الفنانة علا رشدي، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها على "إنستجرام"، صورة ظهرت خلالها بإطلالة كاجوال. علقت "علا"، على الصورة قائلة: "حاسة إني رقيقة بزيادة في الصورة دي مَش أنا خالص، بس هي عاجبة فريق العمل". شاركت علا رشدي في الموسم الرمضاني المنقضي، بمسلسلي "بـ100 وش"، و"ونحب تاني ليه".

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