فيديو| داليا مصطفى من مطبخها: "احنا شيفات جامدين أوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

شاركت الفنانة داليا مصطفى جمهورها ومتابعيها، عبر حسابها بـ"إنستجرام"، مقطع فيديو لها داخل مطبخها.

ظهرت داليا، في الفيديو وهي تستعرض إحدى الأكلات، التي قامت بطهيها وظلت تردد: "إيه ده هو فيه كدة، إحنا شيفات جامدين أوي".

داليا مصطفى شاركت مؤخرًا في مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، ‏بطولة ‏إياد نصار، إنجي المقدم، مي سليم، تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.

داليا مصطفى متزوجة من الفنان شريف سلامة، بعد قصة حب دامت أكثر من ستة أعوام، جمعتهما خلال الدراسة منذ أن كانت طالبة وكان شريف زميلها في السنة الأولى، ثم تحولت الزمالة إلى قصة حب في السنة الثانية، وأثمر زواجهما عن سلمى وسليم.