كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 07:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر محمود إمام في يحصل على نسبة كبير كأفضل ممثل صاعد في استفتاء "الخليج 365" الفني - 10 يونيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت إدارة تحرير بوابة "الخليج 365" غلق أبواب التصويت والمشاركة في أضخم وأكبر استفتاء جماهيري لأفضل أعمال رمضان 2020، وذلك بإعلان النتائج النهائية يوم 17 يونيو من الشهر الجاري عقب منافسة قوية استمرت طوال شهر كامل منذ إطلاق التصويت رسميا على الموقع في 17 مايو الماضي لاختيار أفضل الأعمال على مدار شهر رمضان المبارك.

وتصدر الفنان محمود إمام قائمة ممثل صاعد، حيث حصد على أصوات يبلغ 346640 صوت، بنسبة 36.1 % في استفتاء الخليج 365 الفني اليوم الاربعاء 10 يونيو.

وخاض الفنان محمود إمام هذا السباق الرمضاني بمشاركته مع الزعيم عادل إمام في مسلسل "فلانتينو"، ومع الفنان يوسف الشريف بتجسيد شخصية أحد قوات أمن شركة إنيرجي كو في مسلسل "النهاية".