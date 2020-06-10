كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 07:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر خالد النبوي يشارك جمهوره بصورة تقمصه للسادات (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص النجم خالد النبوي على مشاركة جمهوره ومتابعيه، صورة جديدة له وهو متقمص شخصية الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور "إنستجرام".

وظهر النبوي في الصورة التي نشرها وهو يتقمص شخصية الرئيس الراحل من مسرحية "كامب ديفيد" بعد أن تغيرت ملامحه بشكل كبير باستخدام المكياج، ويجلس بنفس طريقته في الجلوس، ولاقت الصورة الكثير من الإعجابات والتعليقات.

يشار إلى أن مسرحية كامب ديفيد من بطولة النجم خالد النبوى، حيث يجسد شخصية الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وريتشارد توماس، والذى يجسد شخصية جيمى كارتر رئيس الولايات المتحدة الأسبق، ونيد ايسينبيرج والذى يجسد شخصية رئيس وزراء إسرائيل الأسبق مناحم بيجن، وهالى فوت والتى تجسد دور زوجة جيمى كارتر، وهى من تأليف الكاتب الحاصل على جائزة بوليتزر لورانس رايت، ومن إخراج المخرجة مولى سميث. وكان النبوى سافر الولايات المتحدة الأمريكية منذ شهر للتحضير للمسرحية، وذلك بعد أن انتهى من تصوير مسلسله "سبع أرواح"

وعلي صعيد أخر شارك خالد النبوي في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "لما كنا صغيرين " ، والتي تدور أحداثه في إطار الإثارة والتشويق ، ويشاركه في البطولة ريهام حجاج ، محمود قابيل ، كريم قاسم وأخرين .