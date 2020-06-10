شكرا لقرائتكم خبر عن صور صادمة لبطل مسلسل friends في شوارع كاليفورنيا .. راح فين ماثيو بيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد موقع جاست جيرد النجم ماثيو بيرى بطل مسلسل friends وهو في شوارع نيويورك حيث كان يشتري بعض الأدوية من إحدي الصيدليات هناك، ولكن ظهر بيري بشكل صادم للجميع خاصة مع تغير شكله بالكامل وزيادة وزنه، وذلك بالتزامن مع الإستعدادات لعودة تقديم موسم جديد من المسلسل.

وكان ماثيو قد شارك مؤخرا في دعم حركة Black Lives Matter، حيث دخلت الاحتجاجات الأمريكية التي أثارتها وفاة جورج فلويد أواخر الشهر الماضي أثناء احتجازه في مدينة منيابوليس مرحلة جديدة مع امتداد المسيرات المطالبة بالعدالة العرقية من واشنطن العاصمة إلى بلدة في شرق ولاية تكساس حيث لاقي فلويد مصرعه بعدما ضغط ضابط شرطة بركبته على رقبة فلويد نحو تسع دقائق وهو ممدد على الأرض قبل أن تعلن وفاته فور وصوله المستشفى يوم 25 مايو الماضي

وقام العديد من النجوم العالميين بتدعيم الحركات التي نشطت للدفاع عن فلويد ومناهضة العنصرية حيث أعلن كاني ويست زوج كيم كاردشيان عن تكفله بتغطية نفقات جيانا ابنة الشاب الراحل ذى الأصول الأفريقية جورج فلويد، طوال حياتها، فيما يتعلق بتعليمها ورسومها الدراسية المستقبلية، وأعلن فريق ويست وضع 529 خطة تعليمية باسمها، كما قدم أيضا تبرعات لسلسلة من الشركات السوداء فى شيكاغو للمساعدة فى إبقائها قيد التشغيل خلال هذه الفترة، وبذلك تبرع مغنى الراب الأمريكى بمبلغ 2 مليون دولار فى حسابات بنكية لعائلات جورج فلويد وأحمد أربيرى وبرونا تايلور.

Friends مسلسل بدأ عرضه فى 22 سبتمبر من عام 1994، وتعلق بالعمل الكثير من المتابعين حول العالم، المسلسل حصل على تقييمات كبيرة منها 8.9 على موقع imdb، وانتهى عرضه فى يوم 6 مايو من عام 2004، وذلك بعد عرض 10 مواسم من العمل، واحتوى على 236 حلقة.

مسلسل Friends تدور أحداثه عن مجموعة من الشباب يعيشون فى مدينة نيويورك، ما زال محفورًا فى عقول الكثيرين، وضم أبطالاً كثيرين أبرزهم جنيفر أنيستون وكورتنى كوكس وليزا كودرو وديفيد شويمر ومات لوبلان وماثيو بيرى.

وكان قد اضطر منتجو الحلقة الخاصة من مسلسل "friends" التى ستضم الممثلين الرئيسيين بالعمل الشهير، إلى تأجيل العمل عليها، حيث لن تعرض مع إطلاق خدمة "HBO MAX"، واشترت مجموعة "وارنر ميديا" أحد فروع مجموعة "ايه تى أند تى" حقوق بث أكثر المسلسلات شعبية فى السنوات العشرين الأخيرة، بسعر 425 مليون دولار على 5 سنوات، متفوقة على "نتفليكس".