شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مدام جربيس التى ظهرت في السينما المصرية بفيلم وحيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قليلة جدا المعلومات المتوفرة عن مدام جربيس التي ظهرت لمرة واحدة في السينما المصرية من خلال فيلم " سلامة في خير " لنجيب الريحاني وجسدت شخصية " أم يني " فقد اختار المخرج نيازي مصطفى في أولي أفلامه الروائية الطويلة تلك السيدة من الجالية الأجنبية في مصر التي كانت منتشرة آنذاك وتعمل في المجال الفني .

اختفت مدام جربيس بعد هذا الفيلم ولم تظهر في السينما ولم تتوفر عنها أي معلومات ربما تكون قد عادت إلي موطنها الأصلي فبعض الأخبار النادرة عنها أكدت أنها عادت إلي اليونان وأخبار أخري كشفت عن ذهابها الي إيطاليا وأخرى تؤكد عودتها الي إسرائيل .



مدام جربيس

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فيلم " سلامة في خير " انتاج عام 1937 ويحتل المركز رقم 76 فى قائمة أفضل 100 فيلم فى ذاكرة السينما المصرية حسب استفتاء النقاد بمناسبة مرور 100 عام على أول عرض سينمائى بالأسكندرية (1896-1996) وكان الاختيار بداية من عام 1927 حيث تم عرض أول فيلم مصرى (ليلي 1927) وحتى عام 1996.

وهذا الفيلم من أوائل الأفلام المصرية اللي خلت من أي عنصر فني أجنبي (حيث أن المونتاج والتصوير والتسجيل والموسيقى) قام به طاقم مصري وهو كما اشرنا أول فيلم روائي طويل للمخرج نيازي مصطفى.



مع نجيب الريحاني في فيلم سلامة في خير

ويعتبر فيلم (سلامة في خير) هو الذي أعاد نجيب الريحاني إلى التمثيل في السينما، بعدما قرر اعتزالها، والتركيز على المسرح فقط، وخاصة بعد فيلمه (كشكش بيه) الذي لاقى انتقادا جماهيريا كبيرا عن نص مسرحية (قسمتي) لبديع والريحاني ، ويعتبر أول نص مسرحي لهما يتحول إلى فيلم سينمائي .



فيلم سلامة في خير الاول والاخير لمدام جربيس

والفيلم تدور أحداثه حول سلامة محصل في أحد المحلات التجارية، يذهب للبنك لإيداع إيراد المحل، ولكنه يجد البنك مغلقا، يقع سلامة في حيرة خوفا على الإيراد، يشير عليه أحدهم الإقامة في أحد الفنادق ويودع المبلغ لدى إدارة الفندق. وهناك يتقابل مع أحد الأمراء الذي يطلب منه أن يحل محله لأن هناك خطرًا على حياته، تقلق زوجة سلامة لغيابه كذلك صاحب المحل. ينجح سلامة في مهمته ويحقق للأمير مكاسب. في النهاية يتسلم حقيبة النقود والتي استبدلت بحقيبة أخرى سهوا بها عينات من الأقمشة، يطلب صاحب المحل القبض عليه، ولكن تظهر الحقيقة، فيسلمه الأمير مكافأته وكذا صاحب المحل، ويعود مع زوجته إلى المنزل.