شكرا لقرائتكم خبر عن مى عمر تخوض البطولة المطلقة لأول مرة بمسلسل " لؤلؤ " والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخوض الفنانة مي عمر البطولة المطلقة لأول مرة من خلال عمل درامى جديد بعنوان "لؤلؤ" سيتم عرضه خارج السباق الرمضانى، وتبدأ تصويره الفترة المقبلة، والمسلسل من تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبدالسلام، وجارى اختيار الأبطال الذين يشاركونها في بطولة العمل وترشيح عدد من النجوم.
يشار إلى أن مى عمر حققت نجاحا جماهيريا الموسم الرمضانى الماضى من خلال شخصية " ليل" التي قدمتها في مسلسل "الفتوة"، للنجم ياسر جلال وظهورها بشكل مختلف وأداء متميز في المسلسل، وتدور أحداث العمل في عالم الأحياء الشعبية، حيث تنظم هذه الأحياء وتدير شئونها فئة من الأشخاص الأقوياء، والتي كان يطلق عليهم (الفتوة)، الذي يتحمل مسئولية الأهالي.
وفى تصريحات لمى عمر قالت، إنها كانت مرعوبة من تقديم دور" ليل " التى جسدته فى مسلسل " الفتوة "، بسبب إنها تقوم بتجسيد شخصية أحداثها تدور فى حقبة زمنية بعيدة من 1850 ، ولا تعرف من أين تستجمع معلومات عنها.
مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا على قناة الحياة ويشارك فى بطولته كوكبة من النجوم هم مى عمر وأحمد صلاح حسنى وأحمد خليل ورياض الخولى وأنعام سالوسة وموسيقى تصويرية شادى مؤنس.
كانت هذه تفاصيل خبر مى عمر تخوض البطولة المطلقة لأول مرة بمسلسل " لؤلؤ " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.