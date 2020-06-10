فيديو| أيمن بهجت قمر: حسيت إني تلميذ لما عادل إمام طلب مني معالجة 5 حلقات من فلانتينو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

كشف السيناريست أيمن بهجت قمر، كواليس تعاونه مع الزعيم عادل إمام في مسلسل "فلانتينو"، مؤكدًا أنه انتظر هذه الفرصة منذ سنوات.

وأضاف بهجت قمر، خلال لقائه ببرنامج It’s Show Time، أن العمل مع عادل إمام كان بمثابة فرصة وخطوة كبيرة، موضحًا: "بقالي كتير بحاول إني أنول شرف العمل مع أستاذ عادل إمام، وفي فيلم إبن القنصل كان نفسي يقدمه عادل إمام، قبل ما الفنان الراحل العظيم خالد صالح يقدم الدور على أكمل وجه، كان نفسي في البداية إن اللي يعمله عادل إمام".

وتابع: "أول ما لاقيت فيه فرصة كلمت رامي إمام وعرضت عليه فكرتين، واختار منهم فكرة، والاستاذ عادل إمام كلمني وقالي اعملي معالجة 5 حلقات من فلانتينو، واتصرفت كأني تلميذ بيبدأ من الصفر، لأني مش من النوع اللي يكتب حلقات من غير ما يتعاقد مع الشركة دي مش شغلتي خاصة إني بقالي 25 بشتغل، كان تحدي إني أنول شرف العمل مع الأستاذ، والحمد الله النتيجة طالعة جيدة".

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وعرض للزعيم عادل إمام في رمضان المنقضي مسلسل "فلانتينو" بطولة داليا البحيري، دلال عبد العزيز، عمرو وهبة، رانيا محمود ياسين، بدرية طلبة، ‏سليمان عيد، حمدي الميرغني، تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام‎.‎