محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:
وقع اختيار شركة "سينرجي"، على الفنان كريم عبدالعزيز، لتقديم دور البطولة في الجزء الثاني من المسلسل الملحمي "الاختيار"، حسبما ذكر برنامج "Et بالعربي".
وقال البرنامج إن الجزء الثاني من المسلسل سيكون من إخراج بيتر ميمي، بينما لم يُستقر على المؤلف حتى الآن.
مسلسل "الاختيار"، عُرض في رمضان المنقضي، وتناول قصة الشهيد أحمد صابر المنسي - قائد الكتيبة 103 صاعقة - الذي استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، وقام ببطولته كلا من أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.
كانت هذه تفاصيل خبر خلفًا لأمير كرارة.. "et بالعربي" تكشف بطل عن "الاختيار 2" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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