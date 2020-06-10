بعد إجراء فحوصات كورونا.. ابنة منى إش إش تطلب الدعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

حرصت ماهيتاب ماجد المصري على الدعاء لوالدتها الفنانة منى إش إش، عبر حسابها بإنستجرام، بعد أن كشفت الأخيرة عن إجرائها فحوصات فيروس كوورنا.

كانت الفنانة منى إش إش، طليقة الفنان ماجد المصري، كشفت في فيديو عن توجهها لإجراء مسحة وأشعة للتأكد من إصابتها بفيروس كورونا، بعد شعورها بالعديد من الأعراض، أبرزها ضيق في التنفس.

وعبر حسابها بـ"إنستجرام"، نشرت إش إش مقطع فيديو، قالت خلاله: "عملت إشاعة مقطعية على صدري، وعملت مسحة، وإن شاء الله خير، عشمي فى ربنا كبير".