"بطلي كدب وسامحيني".. كيف تفاعل نجوم الفن مع إصابة إيمان العاصي بكورونا؟



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

حرص عدد من الفنانين على تقديم الدعم للفنانة إيمان العاصي، التي أعلنت إصابتها وتعافيها من فيروس كورونا (كوفيد 19).

ونستعرض أبرز تعليقات نجوم الفن على فيديو إيمان العاصي عبر "إنستجرام":

أحمد السعدني

مازح الفنان أحمد السعدني، إيمان العاصي، قائلاً: "بطلي كدب يا إيمان إنتي لسه ماخفتيش ومحمرة من الحرارة، حمدالله على السلامة يا باشا".

كريم قاسم

وقدم الفنان كريم قاسم الدعم لها من خلال تعليق: "أنا فخور بيكي، وألف حمدًا لله على سلامتك".

محمد محمود عبدالعزيز

الفنان محمد محمود عبدالعزيز، تضامن أيضًا مع تجربة "إيمان"، قائلاً: "إيه ده ألف سلامة عليكي أنا لسة عارف منك إنتي دلوقتي أصلا، ألف ألف سلامة وربنا يبعد عنك أي حاجة وحشة إن شاء الله".

لقاء الخميسي

كما تفاعلت الفنانة لقاء الخميسي مع أزمة "إيمان"، وعلقت: "ألف حمد الله على السلامة ياروحي، حبيبة قلبي أنا مكنتش عارفة سامحيني لو مسألتش واطمنت عليكي".

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بشرى

ودعمت بُشرى أيضًا، إيمان العاصي، وعلقت: "ألف حمدًا لله على سلامتك يا إيمان، الحمدلله إنك بخير دلوقتي وفعلا بقيتى مفيدة أكتر من أي حد سليم ومجالوش الفيروس، ياريت ناس كتير تتعلم منك ويتبرعوا بالبلازما عشان ينقذوا ناس تانية كتير مصابة عشان الواحد دمه محروق من اللي بنسمعه عن حالة اللا مبالاه وانعدام الإنسانية اللي عايشينها الفترة العصيبة دى واحنا أصلا طمعانين في كرم ورضا ولطف ربنا".

مي سليم

وقالت الفنانة مي سليم: "ألف سلامة عليكي الحمد لله إنك بخير ربنا يحفظك".

أيتن عامر

تركت الفنانة أيتن عامر تعليقًا لإيمان قالت فيه: "حمد الله على سلامتك يا ايمز".

حنان مطاوع

الفنانة حنان مطاوع، حرصت على دعمها أيضًا من خلال تعليق: "حمدًا لله على سلامتك يا حبيبتي أجر وعافية، جدعة يا إيمان وربنا يعافي كل الناس ويرفع الغمة، بحبك".

وروت إيمان العاصي، تجربتها مع فيروس كورونا من خلال مقطع فيديو في حسابها بـ"إنستجرام"، وقالت إنها أصيبت بفيروس كورونا المستجد.

للتفاصيل: إيمان العاصي تعلن تعافيها من كورونا: "عشت مأساة وعزلت نفسي حتى تعافيت"