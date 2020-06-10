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برنامج "كأس إنرجي للدراما" يتصدر استفتاء "الخليج 365" اليوم كأفضل برنامج إذاعي

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كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 04:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر برنامج "كأس إنرجي للدراما" يتصدر استفتاء "الخليج 365" اليوم كأفضل برنامج إذاعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

برنامج "كأس انرجي للدراما" يتصدر استفتاء "الخليج 365 الفني"، اليوم الموافق الأربعاء 10 يونيو، ضمن قائمة أفضل برنامج إذاعة خلال شهر رمضان.

وحصد برنامج "كأس انرجي للدراما"، على 6481صوت مايعادل 30,06% ويليه برنامج مش رمضان.

ولا يزال التصويت جاريًا ويمكنكم المشاركة في استفتاء الخليج 365 الفني عبر هذا الرابط 

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أضغط هنا

اhttps://www.elfagr.com/custom/vote2020/?id=828

فكرة برنامج"كأس انرجي للدراما":

مناقشة أحداث المسلسلات بطريقة مختلفة، بالإضافة إلى مسابقة بين مسلسلات رمضان على مدار الشهر كامل ويكون التصويت من خلال صفحات الراديو على مواقع التواصل المختلفة، أيضا يتم التصويت من خلال الرسائل و ذلك حتى نحصل على أفضل مسلسل فى رمضان حسب اختيار الجمهور

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