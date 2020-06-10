كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 04:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر برنامج "كأس إنرجي للدراما" يتصدر استفتاء "الخليج 365" اليوم كأفضل برنامج إذاعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

برنامج "كأس انرجي للدراما" يتصدر استفتاء "الخليج 365 الفني"، اليوم الموافق الأربعاء 10 يونيو، ضمن قائمة أفضل برنامج إذاعة خلال شهر رمضان.

وحصد برنامج "كأس انرجي للدراما"، على 6481صوت مايعادل 30,06% ويليه برنامج مش رمضان.

ولا يزال التصويت جاريًا ويمكنكم المشاركة في استفتاء الخليج 365 الفني عبر هذا الرابط

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