كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 04:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر "رامز مجنون رسمي" يتصدر استفتاء "الخليج 365" اليوم كأفضل برنامج مقالب في رمضان 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت إدارة تحرير بوابة "الخليج 365" غلق أبواب التصويت والمشاركة في أضخم وأكبر استفتاء جماهيري لأفضل أعمال رمضان 2020، وذلك بإعلان النتائج النهائية يوم 17 يونيو من الشهر الجاري عقب منافسة قوية استمرت طوال شهر كامل منذ إطلاق التصويت رسميا على الموقع في 17 مايو الماضي لاختيار أفضل الأعمال على مدار شهر رمضان المبارك.

وقد تصدر برنامج "رامز مجنون رسمي" للفنان رامز جلال، استفتاء "الخليج 365 الفني"، حيث حصل على أعلى نسبة تصويت كأفضل برنامج مقالب اليوم الأربعاء 10 يونيو 2020.

وحصل برنامج "رامز مجنون رسمي" على 43991 صوتًا، بنسبة 50,1%، ولا يزال التصويت مستمرًا ويمكنكم المشاركة في استفتاء الخليج 365 الفني عبر هذا الرابط: اضغط هنا

https://www.elfagr.com/custom/vote2020/?id=828