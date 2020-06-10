كارلا حداد تعلن انفصالها عن زوجها بعد 16 عاماً على زواجهما

أعلنت مقدمة البرامج اللبنانية كارلا حداد انفصالها عن زوجها مقدم البرامج والممثل الكوميدي طوني أبو جودة، مؤكدة أن الانفصال حصل بالاتفاق بين الطرفين وبطريقة حضارية .
وكتبت كارلا عبر "انستقرام": "رغم انفصالي وطلاقي من طوني أبو جودة الذي حصل في اتفاق حضاري، تبقى خصوصية العائلة مقدّسة، وليا الأساس". وأرفقت المنشور بتعليق: "نحن كتير مبسوطين، ما تزعلوا".
وقامت كارلا باغلاق باب التعليقات على المنشور الذي أعلنت فيه خبر طلاقها بعد 16 عاماً من زواجها، فيما التزم طوني السكوت واهتار عدم التعليق على الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به.
وذكرت معلومات صحفية أن "الطلاق حصل رسميًا منذ حوالي 8 أشهر، وانتظرت كارلا الوقت المناسب لاعلان ذلك".
يذكر أن كارلا وطوني تزوجا في اكتوبر عام 2004، ورُزقا بإبنتهما الوحيدة ليا في عام 2009.
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