حسين الجسمي يستنكر شائعة موته بحادث سير

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية خبر وفاة الفنان الإماراتي حسين الجسمي، في حادث سير على طريق المطار. ومع انتشار هذا الخبر بصورة واسعة، خرجت مصادر قريبة من الفنان لتنفي الخبر، وتؤكد أن ما يقال هو مجرد، والجسمي يتمتع بصحة جيدة. Advertisements من جهة ثانية، نفى المكتب الفني في مجموعة "أم بي سي" هذا الخبر عبر حسابه على "تويتر"، وأجرى مدير عام قطاعي الموسيقى والإذاعات زياد حمزة، اتصالًا هاتفيًا بالجسمي الذي استنكر بدوره تداول هذه الشائعة المغرضة.

وفي سياق متصل، استعاد الشاعر أيمن بهجت قمر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى تويتر بعض من كلمات أغنية "شرع السما" الذي قدمها فى مسلسل "أبو عمر المصرى"، وهى غناء النجم "حسين الجسمي". وكتب بهجت قمر فى تغريدته :" الغُلب خلانا نتغلب، توزننا تلقانا خُف ريشه بنتقلب".

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