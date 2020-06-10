فيديو: فنان لبناني يطلب يد حبيبته على شاطىء البحر

قام الفنان اللبناني الشاب انطوني توما بطلب يدّ حبيبته للزواج خلال وجودهما على شاطىء البحر.

وقام أنطوني بنشر فيديو على حسابه عبر "إنستغرام" ظهر فيه برفقتها على شاطئ البحر حيث قامت باحتضانه. وصدمت بعد هذا بركوعه أمامها وتقديمه خاتم الخطوبة لها.

وأشار من خلال التعليق إلى أنها لم تكن تعلم بالأمر وكتب: "اعتقدت أننا نريد تصوير فيديو على "تيك توك" لم تكن تعرف".

كما نشر أنطوني قبل هذا فيديو آخر رومنسياً لهما وسألها من خلاله عما إذا كانت تقبل الارتباط به.

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خطيبة أنطوني تدعى جيسيكا خاطر وبعد قيامه بطلبها للزواج نشرت على حسابها عبر "انستغرام" فيديو طريفاً لهما معاً وعلقت عليه: "أنطوني كتب هذه الأغنية وبعد ذلك احتفلنا".