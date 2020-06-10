سونغول أودان تنشر صورة مع كيفانش تاتليتوغ وترفقها بهذا التعليق

نشرت الممثلة التركية سونغول أودان التي اشتهرت بدور نور في الوطن العربي صورة تجمعها بكيفانش اتليتوغ الذي شاركها في بطولة المسلسل بدور مهند من كواليس التصوير قبل سنوات.

وقالت سونغول إنها تشعر بالحنين لتلك المرحلة من حياتها وأضافت:”اشتقت لكواليس هذا العمل الرائع الذي لن يتكرر".

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وأوضحت بأن تلك اللحظات أصبحت من الماضي ولن تعود مهما حدث.

يعتبر مسلسل نور، المسلسل التركي الثالث على قائمة المسلسلات التركية المدبلجة، حيث أتى بعد عرض سنوات الضياع بمدة قصيرة وبعد مسلسل إكليل الورد الذي عرض في صيف 2007