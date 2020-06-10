- 1/2
- 2/2
نشرت الممثلة التركية سونغول أودان التي اشتهرت بدور نور في الوطن العربي صورة تجمعها بكيفانش اتليتوغ الذي شاركها في بطولة المسلسل بدور مهند من كواليس التصوير قبل سنوات.
وقالت سونغول إنها تشعر بالحنين لتلك المرحلة من حياتها وأضافت:”اشتقت لكواليس هذا العمل الرائع الذي لن يتكرر".
وأوضحت بأن تلك اللحظات أصبحت من الماضي ولن تعود مهما حدث.
يعتبر مسلسل نور، المسلسل التركي الثالث على قائمة المسلسلات التركية المدبلجة، حيث أتى بعد عرض سنوات الضياع بمدة قصيرة وبعد مسلسل إكليل الورد الذي عرض في صيف 2007
كانت هذه تفاصيل خبر سونغول أودان تنشر صورة مع كيفانش تاتليتوغ وترفقها بهذا التعليق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.