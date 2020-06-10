بالفيديو: الفنانة قمر تنشر فيديو لابنة ألين خلف

نشرت الفنانة اللبنانية قمر فيديو يظهرها وهي ترقص مع ابنة الفنانة ألين خلف على أغنية الأخيرة بعنوان "لا لي ليه" . وظهرت الفنانة ألين خلف خلال الفيديو وهي ترقص مع ابنتها وقمر في أجواء طغى عليها الفرح والمزاح. وعلّقت قمر على الفيديو قائلة:"​ ألين خلف مش بس بحبها كإنسانة وفنانة رائعة من الزمن الجميل كل أغانيها بتدخل الفرحة والسعادة ع قلبي". Advertisements من جهتها ألين نشرت عبر صفحتها فيديو قمر وأرفقته بتعليق:" اطيب قلب واهضم صديقة، الله يوفقك بحياتك ويخليلك ابنك".

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