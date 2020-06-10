معاناة نينا عبد الملك مع الاسم الذي اختارته لمولودها الأول

طمأنت الفمتمو اللبنانية نينا عبد الملك الجمهور على صحتها بعد وضعها طفلها الأول يوم أمس قائلةً عبر صفحتها على "تويتر": "بحب طمنكن انا ولدت بخير وسلامة الحمدلله، شان خلق عالساعة ١١:١١ مساءً بتوقيت الإمارات ، كانت ولادة سهلة جداً الحمد لله".

وكانت نينا عبرتفي وقت سابق عن معاناتها في كل مرة يسألها احدهم عن الاسم الذي اختارته لمولودها لترد :"اوسياندي شان الشيخ". وقالت ان معاناتها تتجسد في استغراب الناس للاسم الذي اختارته لإبنها، مبررة ان "اوسياندي" اسم نيجيري اما "شان" فهو اسم عربي والشيخ هي كنية زوجها حسان.

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