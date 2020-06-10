خالد النبوي يكشف عن صورة خاصة أثناء تجسيده لشخصية السادت

كشف الفنان خالد النبوي عن صورة له من كواليس تجسيده للرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات.

وعبر حسابه الرسمي على موقع وتطبيق Instagram نشر النبوي صورة من مشاركته في مسرحية "كامب ديفيد" والتي جسد فيها شخصية السادات.

مسرحية "كامب ديفيد" " عرضت علي مسرح الأولد جلوب بولاية كاليفورنيا مدينة سان دييجو في أمريكا.

تتناول المسرحية أحداث مؤتمر كامب ديفيد عام 1978، وما دار بين الرئيس جيمى كارتر، ورئيس الوزراء الإسرائيلى مناحيم بيجن، والرئيس الراحل أنور السادات، وأسرار المفاوضات التى جرت بينهم لمحاولة خلق السلام فى الشرق الأوسط.

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مسرحية كامب ديفيد من بطولة النجم خالد النبوى حيث يجسد شخصية الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وريتشارد توماس والذى يجسد شخصية جيمى كارتر رئيس الولايات المتحدة الأسبق، ونيد ايسينبيرج والذى يجسد شخصية رئيس وزراء إسرائيل الأسبق مناحم بيجن، وهالى فوت والتى تجسد دور زوجة جيمى كارتر، وهى من تأليف الكاتب الحاصل على جائزة بوليتزر لورانس رايت، ومن إخراج المخرجة مولى سميث.

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