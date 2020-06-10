إيمان العاصي تكشف تفاصيل تعافيها من فيروس كورونا

أعلنت الفنانة إيمان العاصي عن تفاصيل تعافيها من فيروس كورونا المستجد "COVID-19" بعد اكتشافها إصابتها بنهاية شهر رمضان.

أوضحت إيمان العاصي في فيديو نشرته عبر حسابها على Instagram أن نتيجة تحليلها الأول كانت إيجابية وبعدها بأيام أجرت المسحة الخاصة بوزارة الصحة وجاءت النتيجة سلبية وهو ما دفعها لتكرار التحليل 3 مرات أخرى، لتتأكد من تعافيها تمامًا من فيروس كورونا.

أضافت أنها أضطرت لإخلاء منزلها فور علمها بخبر إصابتها بالفيروس، وعزلت نفسها في المنزل لأكثر من أسبوعين، كانت خلالهما لا تتعامل مع أي حد وتتحدث إلى ابنتها عن طريق مكالمات الفيديو وهي تبكي في فترة تعتبرها صعبة للغاية، مؤكدة أنها بحكم تجربتها تطالب الجميع بعدم الإحباط والخوف في حال تعرضوا للإصابة لأن الحالة المعنوية الجيدة تساعد في تسريع عملية التعافي من فيروس كورونا.

تابعت إيمان العاصي أنها عادت لاستئناف حياتها بشكل طبيعي منذ يومين، والتقت مع ابنتها وعائلتها مع التزامها التام بكافة معايير الوقاية، مشيرة إلى أنها تشعر بالحزن عقب سماعها لشائعات تتردد عن خروجها من المنزل ومخالطتها للأخرين رغم أنها مصابة بالفيروس.

أكدت "العاصي" أن المتعافين من فيروس كورونا لا يجب معاملتهم بطريقة تحمل نبذ أو خوف، خاصة أنهم يمثلون فائدة كبيرة للمصابين بالفيروس بسبب قدرتهم على التبرع ببلازما الدم التي تساعد في علاج المرضى بمستشفيات العزل.

كما تحدثت عن الأعراض التي أصابتها وهي فقدان حاستي الشم والتذوق إلى جانب شعور بتكسير في العظام والقيء، وهي الأعراض التي تجاوزتها جميعًا الآن، وأن تحاليها كلها أكدت أنها أصبحت حالة سلبية، مطالبة مروجي الشائعات بالتوقف عن الحديث عنها ومراعاة أنهم بذلك قد يصيبوا البعض بالخوف من الإفصاح عن إصابتهم بالفيروس خوفًا من النبذ، وهو ما قد يمنع المخالطين للمصابين من إجراء التحليل ونقل العدوى للآخرين.

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عادت إيمان العاصي لتؤكد أنها أمضت 8 أيام في العزل بعد معرفتها أن حالتها سلبية، وأنها لم تخالط الآخرين سوى يوم الأحد الماضي وهي متبعة الكثير من إجراءات الوقاية رغم أنها متعافية، وأكدت على استعدادها للتبرع ببلازما الدم اللازمة لعلاج المرضى في المستشفيات بأكبر كمية تسمح بها وزارة الصحة.

اختتمت إيمان العاصي حديثها بتوجيه الشكر إلى كل من ساندوها خلال الأيام الماضية سواء بالدعم المعنوي أو من خلال إرسالهم وجبات الطعام إلى منزلها، متمنية السلامة للجميع وزوال جائحة فيروس كورونا.

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