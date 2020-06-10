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الأبلة فاهيتا تتخلى عن البوجودى وترتدى "فروة جديدة"‏

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الدمية الشهية "أبلة فاهيتا" فيديو كوميدى وهى ترتدى ‏باروكة جديدة وتتخلى عن البوجودى، وكتبت: " البوجودى يتهوى ‏شوية.. شكرًا يا منمن على الفروة الجديدة.. شعور بالتغيير". ‏

 

 

كان حساب أبلة فاهيتا قد نشر على تطبيق التواصل الاجتماعى ‏‏"إنستجرام" صورة تجمع بين الدمية "أبلة فاهيتا"، والفنانة رجاء ‏الجداوى، معلقة عليها :"رجاء الجداوي.. الأرملة تستطيع.. ‏ادعولها".‏

 

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كانت أبلة فاهيتا قد نالت شهرة كبيرة خلال المواسم الماضية من ‏خلال برنامج "لايف ‏من الدوبلكس"، الذي حقق ‏نجاحا كبيرا، ‏واستضاف العديد من نجوم الوطن العربي.‏

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كما ظهرت "فاهيتا" في مجموعة من الفعاليات الفنية، وقدمت ‏فقرات ‏لاقت إعجابا على مواقع التواصل الاجتماعي، مع مجموعة ‏كبيرة ‏من الفنانين الذين كانوا يتفاعلون مع الدمية الشهيرة.‏

 

 

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