شكرا لقرائتكم خبر عن الأبلة فاهيتا تتخلى عن البوجودى وترتدى "فروة جديدة"‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الدمية الشهية "أبلة فاهيتا" فيديو كوميدى وهى ترتدى ‏باروكة جديدة وتتخلى عن البوجودى، وكتبت: " البوجودى يتهوى ‏شوية.. شكرًا يا منمن على الفروة الجديدة.. شعور بالتغيير". ‏

كان حساب أبلة فاهيتا قد نشر على تطبيق التواصل الاجتماعى ‏‏"إنستجرام" صورة تجمع بين الدمية "أبلة فاهيتا"، والفنانة رجاء ‏الجداوى، معلقة عليها :"رجاء الجداوي.. الأرملة تستطيع.. ‏ادعولها".‏

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كانت أبلة فاهيتا قد نالت شهرة كبيرة خلال المواسم الماضية من ‏خلال برنامج "لايف ‏من الدوبلكس"، الذي حقق ‏نجاحا كبيرا، ‏واستضاف العديد من نجوم الوطن العربي.‏

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كما ظهرت "فاهيتا" في مجموعة من الفعاليات الفنية، وقدمت ‏فقرات ‏لاقت إعجابا على مواقع التواصل الاجتماعي، مع مجموعة ‏كبيرة ‏من الفنانين الذين كانوا يتفاعلون مع الدمية الشهيرة.‏