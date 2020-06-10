شكرا لقرائتكم خبر عن الأبلة فاهيتا تتخلى عن البوجودى وترتدى "فروة جديدة" والان مع تفاصيل الخبر
كان حساب أبلة فاهيتا قد نشر على تطبيق التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة تجمع بين الدمية "أبلة فاهيتا"، والفنانة رجاء الجداوى، معلقة عليها :"رجاء الجداوي.. الأرملة تستطيع.. ادعولها".
كانت أبلة فاهيتا قد نالت شهرة كبيرة خلال المواسم الماضية من خلال برنامج "لايف من الدوبلكس"، الذي حقق نجاحا كبيرا، واستضاف العديد من نجوم الوطن العربي.
كما ظهرت "فاهيتا" في مجموعة من الفعاليات الفنية، وقدمت فقرات لاقت إعجابا على مواقع التواصل الاجتماعي، مع مجموعة كبيرة من الفنانين الذين كانوا يتفاعلون مع الدمية الشهيرة.
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