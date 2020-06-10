شكرا لقرائتكم خبر عن صناع "حكايات بنات" ينتظرون استقرار الأوضاع لتصوير الجزء الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر صناع مسلسل "حكايات بنات" استقرار الأوضاع وإنتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد، من أجل العودة لتصوير الجزء الخامس للمسلسل، الذى تقدم بطولته كل من ميرنا نور الدين وهاجر أحمد وهند عبد الحليم وأسماء جلال، حيث ذكر مصدر مقرب من العمل لـ ”الخليج 365” أنه من المقرر عودة التصوير خلال أواخر الشهر الجارى على أقصى تقدير .

وكانت قناة on قد عرضت الجزء الرابع من العمل على شاشتها قبل شهر رمضان المنصرم، وحصل المسلسل على إشادات من رواد الشوسال ميديا لاسيما أن صناع العمل قرروا تقليل أعمار الممثلات لتجاوب شريحة أكبر من العمل، الذى نال أجزاء السابقة نجاحاً كبيراً، إذ يرصد المسلسل حكايات الحب فى حياة الفتيات وكيفية التعامل مع الرجال،

مسلسل "حكايات بنات 4" تأليف ماريان هانى ونهال سماحة، وأشرف على الكتابة الناقد أحمد شوقى وإخراج مصطفى أبو سيف وبطولة ميرنا نور الدين وهند عبد الحليم وهاجر أحمد وأسماء جلال وأحمد كرارة وحازم إيهاب وخالد منصور وليلى حسين ومحمد ابراهيم يسرى وعدد آخرين من الفنانين الشباب.

وعرض الجزء الأول من "حكايات بنات" عام 2012 وشارك فى بطولته حورية فرغلى ودينا الشربيني وصبا مبارك وريهام أيمن وكريم فهمى ورجاء الجداوي ومها أبو عوف وعمرو صالح وكتبه باهر دويدار وأخرجه حسين شوكت، أما الجزء الثانى والثالث فعرضا عام 2017 مع بعض التغيرات فى البطلات حيث شارك فى بطولتهما دينا الشربينى وصبا مبارك وانجى المقدم وندا موسى وأحمد العوضى وأحمد جمال سعيد وعمرو صالح وإخراج مصطفى أبو سيف.