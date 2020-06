كيندال جينر على خطى شقيقتها وتستمتع بالسهر.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يعيش العالم خلال الفترة الحالية في حالة قلق واضطراب بسبب انتشار فيروس كورونا ” COVID-19 ” الذي يحصد الأرواح و انتشار المسيرات الاحتجاجية بالولايات المتحدة الأمريكية بعد مقتل جورج فلويد علي يد واحد من رجال الشرطة.

وبالرغم من ذلك، قررت نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيندال جينر أن تتجاهل كل هذه الأحداث وتذهب لقضاء سهرة ممتعه في نوبو ليله يوم الأثنين 8 يونيو، وبذلك تسير على خطى شقيقتها كيلي جينر المليارديرة الصغيرة والتي سبقتها في هذا الأمر وقررت أن تعيش حياتها بدون إجراءات إحترازية.

وكانت كيندال جينر نجمة ” Keeping Up With The Kardashians ” و البالغة من العمر 24 عاما، قد ظهرت و هي ترتدي ملابس ضيقة و قصيرة باللون الأسود حيث لم تتخلي جينر عن أناقتها بعد فترة من تواجدها بالحجر المنزلي الذاتي حفاظا علي صحتها و خوفا من انتشار فيروس كورونا.

وكانت كيندال جينر، قد أثارت ضجة خلال الفترة الماضية و ذلك بعد ظهرت بصورة و كأنها تشارك بالمظاهرات و تحمل أحد اللافتات للاحتجاج علي مقتل فلويد إلا أن مرتادي مواقع الانترنت قالوا أن جينر عدلت الصورة باستخدام ” الفوتوشوب” لتظهر و كأنها تحمل اللافتة .