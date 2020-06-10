شقيقه زين مالك تتلقى تهديدات بقتل ابنتها.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يبدو أن النجم والمطرب البريطاني والإيراني الأصل زين مالك العضو السابق لفريق ” one direction “، يعيش فترة توتر واضحة خلال الفترة الحالية، و ذلك بعد أن تلقت شقيقته صفاء البالغة من العمر 17 عاما تهديدات بقتل ابنتها ذات الـ ( 5 أشهر ) و التى تدعي ” زانية.

وبحسب الخبر الذي تداولته العديد من المواقع الفنية العالمية ومنها الديلي ميل، كشفت صفاء شقيقه زين مالك عن الطريقة التي تلقت بها التهديد بقتل مولودتها وهي عن طريق رسالة علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير ” إنستجرام ” وصلت لواحدة من صديقاتها المقربات، و بعد أن تلقت صفاء الرسالة وصفت العالم بأنه حقا ” عالم مقرف “.

وكانت صفاء شقيقة زين مالك أنجبت ابنتها ” زانية ” في شهر يناير الماضي ، وذلك بعد أربعة أشهر فقط من زواجها بمارتن تيسير البالغ من العمر 18 سنة، في سبتمبر من العام الماضي.

من جهة أخري ينتظر زين مالك أن يصبح أب لأول مرة حيث ينتظر مولودته من عارضة الأزياء الشهيرة جي جي حديد و هو الخبر الذي كشفه الثنائي مؤخرا و أسعد الكثير من محبيهما، حول العالم.

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وعلى جانب أخر، يعيش زين مالك، سعادة كبيرة بسبب حمل حبيبته عارضة الأزياء الأمريكية والفلسطينية الأصل جيجي حديد، وذلك بعد مرور فترة كبيرة على إرتباطهما.

وأصبح المطرب العالمي على بعد خطوات من الإرتباط رسميًا بجيجي حديد، بعد ظهوره بـ رسمة تاتو على إحدى ذراعيه على شكل مقولة عن الزواج للفليسوف جبران خليل جبران.

وكشف مصدر مقرب من جيجي حديد أنها حامل في طفلها الأول من المغني البريطاني زين مالك بعد عودتهما عقب فترة إنفصال أستمرت أشهر.

وقال المصدر بحسب ما جاء في موقع just jared إن الثنائي الشهير تعرفا على نوع الجنين وهي فتاة، وانها الان في الاسبوع الـ 20 ٢٠ من حملها.

ولفت المصدر إلى أن جيجي حديد وزين مالك يركزان على تأسيس أسرة ويخططان للاستقرار.