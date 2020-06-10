جاستن بيبر يقتني قصر متنقل.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

بدأ النجم والمطرب الكندي الشاب جاستن بيبر، في ترك منزله بعد قضاء أسابيع بداخله تطبيقا لإجراءات العزل المنزلي برفقة زوجته هايلي بلدوين، حيث أنطلق للقيام برحلات تخييم مستخدما مقطورته الفارهة.

وكانت جريدة الديلي ميل، قد نشرت لقطات لهذا المنزل المتنقل الضخم، الذي تبلغ قيمته المليون دولار، ويبدو من داخله وكأنه قصر لما يتمتع به من فخامة.

وكان النجم العالمي قد طرح أغنية جديدة بعنوان “Stuck with u” مع النجمة أريانا جراندي قدم من خلالها دعمه للباقين بمنازلهم.

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وعلى جانب أخر، التقطت عدسات مصوري موقع جاست جيرد، مؤخرا، مجموعة من الصور للنجم والمطرب الأمريكي جاستن بيبر، وهو يلعب كرة السلة في بيفرلي هيلز بكاليفورنيا بصحبة زوجته التي ذهبت لشراء القهوة وعادت لتلتحق به.

وظهر من الصور أن الثنائي العالمي لا يكترثان لما يحدث من حولهما بسبب فيروس كورونا، حيث لم يلتزما الثنائي بأي إجراءات احترازية سواء كمامات أو قفازات.

وكان النجم العالمي جاستين بيبر، البالغ من العمر 26 عاما، قد حرص على مشاركة جمهوره ومتابعيه، ببعض لقطات من الفيديوهات المرسلة على الهاشتاج الذي دشنه لأعياد الأم.

ونشر النجم العالمي، مقطع فيديو مجمع للكثير من الفيديوهات التي استقبلها لتهنئات الأمهات عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، ليشارك في النهاية بقبله لزوجته الموديل الشهيرة هايلي بالدوين.