تفاصيل ظهور ابن جديد لأحمد الفيشاوي من سيدة ألمانية

القاهرة - لايف ستايل
كشف المحامي شعبان سعيد محامي لينا الفيشاوي عن ظهور ابن جديد يدعى تيتوس للفنان أحمد الفيشاوي.
وقال شعبان سعيد في لقاء له مع برنامج "ET بالعربي" أنه تلقى مكالمة هاتفية من سيدة ألمانية تدعى دنيس ولمان تطلب فيها أن يتولى لها قضية إثبات نسب لفتى صغير يدعى تيتوس من الفنان أحمد الفيشاوي.
وأضاف سعيد أن تيتوس ولينا ابنة الفيشاوي الكبرى كانا على صلة منذ فترة، وأنه ينتظر أوراق إثبات النسب التي تمتلكها السيدة الألمانية.
وكانت خرجت لينا نجلة الفنان أحمد الفيشاوي عن صمتها هي ووالدتها هند الحناوي، وقررا نشر صورًا عائلية لطفل يبلغ من العمر 8 سنوات واسمه "تيتوس" الفيشاوي قالا إنه أخ غير شقيق للينا.
نشرت هند الحناوي عبر حسابها على Instagram صورة لابنتها لينا وأخيها، وكتبت معلقة:"لينا الفيشاوي وتيتوس الفيشاوي، صورة قديمة من يونيو 2019، ننتظر رؤيتك في يوليو 2020".
يذكر أن الظهور الأول لاسم "تيتوس" ابن أحمد الفيشاوي يعود إلى العام الماضي بعد تداول صوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي والحديث عن كونه ابن أحمد الفيشاوي من زوجته السابقة الألمانية دينيس وولمان، إلا أن الممثل المصري لم يؤكد أو ينفي تلك الأخبار
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