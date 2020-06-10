كريم عبد العزيز بطل الجزء الثاني من "الاختيار"

كشف برنامج "Et بالعربي" ‎عن اختيار شركة سينرجي المنتجة لمسلسل "الاختيار"، للفنان كريم عبد العزيز لبطولة الجزء الثاني من المسلسل.



أوضح البرنامج أن الجزء الثاني سيكون من إخراج بيتر ميمي، بينما لم يستقر على المؤلف حتى الآن.

"الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف باهر ‏دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي‎.‎

يتناول المسلسل حياة أحمد صابر المنسي - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذي استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية ‏عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏في حياة البطل ‏الراحل‎.

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