شكرا لقرائتكم خبر عن المطرب محمد شاهين يبحث عن "عمل" بعيدا عن الفن: بقالى 10 ‏شهور مفيش شغل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر المطرب الشاب محمد شاهين عن حزنه فى ظل الظروف التى ‏تمر بها البلاد تلك الأيام على خلفية انتشار جائحة كورونا، وتوقف ‏العديد من الوظائف عن العمل، لافتا إلى أنه قبل أزمة كورونا ‏وتحديدا قبل 10 أشهر لا يجد "شغل" وتمنى أن تعود الحياة ‏لطبيعتها كى يبحث عن فرصة عمل فى مجال غير الفن .‏ وكتب شاهين على صفحته الشخصية على "فيس بوك": أنا ‏ياجماعة بقالى أكتر من 10 شهور مفيش شغل بجد ودى حاجة ‏بقولها مش علشان حد يسألنى إزاى وتستغربوا.. من قبل الكورونا ‏والدنيا مش موفقة معايا".‏ Advertisements وأضاف شاهين: "بشكر ربنا فى كل وقت يارب يارب يارب البلد تفتح ونرجع نشوف أى شغل تانى ناكل منه ‏عيش.. والشغل مش عيب والله". ‏ وطالب متابعيه بالدعاء له من أجل أن يمر من تلك الأزمة قائلا: ‏‏"ادعولى وادعوا لنفسكم بصلاح الحال للجميع".‏

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