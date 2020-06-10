شكرا لقرائتكم خبر عن إيمى سمير غانم تستعيد ذكريات "سوبر ميرو" بفيديو كوميدى والان مع تفاصيل الخبر
وعلقت إيمى سمير غانم على الفيديوهات قائلة": "ايام تصوير سوبر ميرو بعد يوم طويل شغل تقريبا 15 ساعة، و كان برد جدا، و الهبل طلع فى آخر اليوم.. حبيت أشارك معاكم التفاهة بتاعتى مش أكتر".
مسلسل "سوبر ميرو" تأليف محمد محمدى وأحمد محيي، وإخراج وليد الحلفاوي، وبطولة إيمى سمير غانم بمشاركة عدد من النجوم أبرزهم: حمدى الميرغني، وبيومى فؤاد، ومحمد ثروت، وملك قورة، ومحمد محمود، وأحمد سلطان، بالاشتراك مع النجم الكبير سمير غانم.
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