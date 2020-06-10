شكرا لقرائتكم خبر عن إيمى سمير غانم تستعيد ذكريات "سوبر ميرو" بفيديو ‏كوميدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الفنانة إيمى سمير غانم فيديو كوميدى من كواليس ‏مسلسلها "سوبر ميرو" الذى عرض رمضان الماضى، عبر ‏صفحتها على موقع تبادل الصور "إنستجرام" .‏

وعلقت إيمى سمير غانم على الفيديوهات قائلة": "ايام ‏تصوير سوبر ميرو بعد يوم طويل شغل تقريبا 15 ساعة، ‏و كان برد جدا، و الهبل طلع فى آخر اليوم.. حبيت ‏أشارك معاكم التفاهة بتاعتى مش أكتر".‏

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مسلسل "سوبر ميرو" تأليف محمد محمدى وأحمد محيي، ‏وإخراج وليد الحلفاوي، وبطولة إيمى سمير غانم بمشاركة ‏عدد من النجوم أبرزهم: حمدى الميرغني، وبيومى فؤاد، ‏ومحمد ثروت، وملك قورة، ومحمد محمود، وأحمد سلطان، ‏بالاشتراك مع النجم الكبير سمير غانم‎.‎