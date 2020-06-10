شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة الفنانة "منى إش إش" بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت الفنانة "منى إش إش" طليقة الفنان ماجد المصرى آشعة مقطعية على الصدر بعد شعورها بضيق تنفس وكحة، كما توجهت ‏لإجراء مسحة للتأكد من إصابتها بفيروس كورونا، ونشرت "إش إش" مقطع فيديو عبر صفحتها على موقع "إنستجرام" من أمام ‏إحدى المستشفيات وقالت "خضعت لإجراء خير إن شاء الله " عشمى فى ربنا كبير وإن شاء الله خير.‏ وأعلنت منذ قليل، ماهيتاب ابنة الفنان ماجد المصرى، عن إصابة والدتها الفنانة "منى إش إش" بفيروس كورونا بعد ظهور نتيجة ‏المسحة، وطلبت ماهيتاب من أصدقائها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام‎"‎‏ بالدعاء لوالدتها بالشفاء ‏العاجل وكتبت تعليقا: "أرجوكم ادعوا لأمي بالشفاء العاجل لأنها أصيبت بكورونا".‏ Advertisements وكانت منى إش إش وماجد المصرى قدما فى بدايتهما الفنية دويتو غنائى لاقى نجاحا كبيرا فى ذلك الوقت.‏

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