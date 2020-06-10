شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة الفنانة "منى إش إش" بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
وأعلنت منذ قليل، ماهيتاب ابنة الفنان ماجد المصرى، عن إصابة والدتها الفنانة "منى إش إش" بفيروس كورونا بعد ظهور نتيجة المسحة، وطلبت ماهيتاب من أصدقائها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بالدعاء لوالدتها بالشفاء العاجل وكتبت تعليقا: "أرجوكم ادعوا لأمي بالشفاء العاجل لأنها أصيبت بكورونا".
وكانت منى إش إش وماجد المصرى قدما فى بدايتهما الفنية دويتو غنائى لاقى نجاحا كبيرا فى ذلك الوقت.
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