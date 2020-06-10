شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجانات سينمائية فى طريقها للإنطلاق مع إتخاذ التدابير الاحترازية للوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع تخفيف قيود الحظر حول العالم بسبب فيروس كورونا بدأت عدد من المهرجانات وخاصة تلك التي تقام في النص الثاني من العام بالإعلان عن استعدادها للإنطلاق ومنها مهرجان القاهرة السينمائي والذي اعلن عن فتح باب تسجيل الأفلام للمشاركة في الدورة 42، المقرر إقامتها خلال الفترة من 19 و28 نوفمبر من العام الجاري، حيث يستقبل المهرجان طلبات الأفلام من جميع أنحاء العالم، وحتى 31 أغسطس، عبر الموقع الرسمي لمهرجان القاهرة السينمائي .

وقال المنتج محمد حفظي، رئيس المهرجان، في بيان إن الظروف الصعبة التي فرضها فيروس كورونا علي صناعة السينما في العالم تمثل تحديا كبيرا، وبالتالي فإن إقامة الدورة 42 هي في حد ذاتها رسالة مهمة للعالم أن لا حياة بدون ثقافة أو فن، وأن إدارة مهرجان القاهرة ملتزمة تجاه المجتمع السينمائي باقامة المهرجان إن أمكن ذلك، مع ضرورة التأقلم طبقًا للظروف بهدف إقامة دورة ناجحة وآمنة في نفس الوقت.

وكشف "حفظي" أن إدارة "القاهرة السينمائي" تعمل منذ بداية أزمة كورونا وفق الإجراءات الاحترازية التي تقرها الدولة ومنظمة الصحة العالمية، على أن تتخذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة أثناء إقامة المهرجان، لضمان سلامة الجميع، سواء من فريق العمل أو المشاركين من صناع السينما، والجمهور أيضا.

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فيما أعلن مهرجان مالمو للسينما العربية، عن استمرار العمل على إقامة النسخة العاشرة منه في موعدها من 8 إلى 13 أكتوبر مع اتخائ إرشادات السلطات الصحية والسياسية لحماية صحة المشاركين والضيوف والجمهور والموظفين و أعلن عن مبادرة دعم الأفلام الطويلة الروائية والوثائقية في مرحلة ما بعد الإنتاج للعام 2020 بالتعاون مع مؤسسة السينما العربية السويد للعام السادس على التوالي، وسيواصل مهرجان مالمو للسينما العربية منصة منتدى سوق مالمو لمشروعات الأفلام الروائية والوثائقية الطويلة في مرحلة ما بعد الإنتاج.

كما أعلن عن فتح باب التقدم للمشاركة في برنامج "نقاد بلا حدود"، المقام على هامش الدورة العاشرة للمهرجان في الفترة بين وهو البرنامج الذي يهدف لبناء جسور تواصل بين النقاد من دول الشمال والدول العربية، إيمانًا بدور النقد في تطوير الفن السينمائي، ودور التواصل وتبادل الخبرات والآراء في دعم حرية التعبير والمناقشات الديمقراطية.

فيما كشف موقع هوليوود ريبورتر عن موعد انطلاق الدورة الجديدة من مهرجان ماكاو IFFAM في الصين والذي ينطلق احتفالا بالحياة والشاشة الكبيرة، وبحسب الموقع تم الإعلان عن مواعيد المهرجان في الفترة من 3 إلى 8 ديسمبر.



