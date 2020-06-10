شكرا لقرائتكم خبر عن "يالى واحشنى".. أغنية جديدة تجمع محمد عدوية والموزع أحمد العسال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون المطرب محمد عدوية مع الموزع الموسيقي أحمد العسال في أغنيه جديدة "سينجل"، تحمل اسم"يالي واحشني"، من ألحان وليد نور، وجيتار مصطفى أصلان، وميكس وماستر ماهر صلاح، ومن المقرر أن يتم طرحه الأيام المقبلة على يوتيوب.

من ناحيه أخرى أعرب عدوية عن سعادته بردود الأفعال التى تلقاها مؤخرا على أغنية "سبع صنايع" الذى قدمها فى تتر مسلسل "عمر ودياب" بطولة كل من النجم على ربيع ومصطفى خاطر والذى تم طرحه فى موسم رمضان الماضى وحقق نجاح كبير وحازت الاغنية على اعجاب الكثير.

وطرح مؤخرا عدوية أغنية على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم "أبطال بلدنا" والتى جمعته بالمطربة جنات وأبرز الفيديو كليب الخاص بالأغنية كمائن الشرطة التى ترعى الشوارع خلال فترة حظر التجول بجانب إظهار الأطباء، جيش مصر الأبيض وهم يرعون المرضى بفيروس كورونا.

الأغنية كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أحمد إبراهيم، وتقول كلماتها: "تسلم الناس اللى صاحية .. شادة حيلها ليل نهار .. واللى بيساعد بقلبه دولا متعدش كتار".