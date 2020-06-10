شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف ماذا كتبت زوجة الفنان عبدالله محمود فى ذكرى رحيله ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر اليوم ذكري الفنان عبدالله محمود الذي رحل عام 2003 بعد معاناة مع المرض.

وأحيت زوجته حنان البمبي ذكري رحيله بصورة جمعتهما سويا وبكلمات كتبتها، "تحل الذكرى الخامسة عشر على رحيلك عن الأرض.. لكن أبدا لن ترحل عن قلوبنا.. أفتقد صوتك و عطر كلماتك تملأ أرجاء المكان و تجعل منه واحة حياة و أمان.. لكن عزائي أنك في جنة الرحمن و أمانه.. فلتنعم بالعفو و السلام.. سيدي".



حنان البمبي زوجة عبد الله محمود

الفنان عبد الله محمود رغم عمره القصير الذي لا يتجاوز الخمسة والأربعين عامًا إلا أنه ترك أدوارا مازال جمهور السينما والدراما والمسرح يذكره بها، ومنها أدواره في أفلام «إسكندرية... ليه؟»، و«حدوتة مصرية»، و«الإمبراطور»، و«عفاريت الأسفلت»، و«اللعب مع الشياطين»، «وطالع النخل»، و«الطريق إلى إيلات»، و«شمس الزناتي»، و«الطوق والإسورة»، و«المواطن مصري»، و«المصير»، وأدواره في مسلسلات «عصفور النار»، و«الوتد»، و«مكان على الأرض»، و«الطاحونة»، و«ذئاب الجبل»، وأدواره في مسرحيات «حضرات السادة العيال»، و«دليلة وشربات»، و«قصة الحي الغربي».

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ومن أبرز الأفلام التي قدمها فيلم «المواطن مصرى» للمخرج الراحل صلاح أبوسيف مع عمر الشريف، وكان آخر عمل سينمائى له هو فيلم «واحد كابتشينو»، الذي أنتجه وقام ببطولته، لكن القدر لم يمهله حتى يشاهد فيلمه الأخير في دور العرض، إذ توفي «زي النهاردة» في ٩ يونيو ٢٠٠٥ عن ٤٥ عامًا.



بوست زوجة عبد الله محمود

عبدالله متزوج وله ابنان، ورغم أنه لم يلعب دور البطولة المطلقة في أفلامه إلا في فيلمه الأخير «واحد كابتشينو» إلا أنه استطاع أن يقدم أدوارا بارزة لا ينساها له جمهوره.