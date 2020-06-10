"ذوق" ابنة وحش الشاشة يصيبها بكورونا.. متعملش زيها وهنقولك ليه؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت عبير فريد شوقى ابنة وحش الشاشة فريد شوقى وشقيقة الفنانة رانيا فريد شوقى، إصابتها بفيروس كورونا بسبب رفضها إحراج رجل سلم عليها فى العمل فأصيبت بفيروس كورونا. كتبت عبير على حسابها بموقع فيس بوك:"رحت معاد شغل يوم الخميس الراجل مد إيده يسلم اتكسفت فسلمت بعدين قلت عيب أطلع المطهر قدامه الذوق ودانى فى داهية كورونا كورونا الحمد الله "". Advertisements فيما كشفت رانيا فريد شوقى أن حالة شقيقتها مستقرة وأنها ملتزمة بالعزل المنزلى فى الوقت الراهن وتحصل على أدوية بروتوكول علاج كوفيد 19 وأن أسرتها كانت ملتزمة بالتباعد الإجتماعى، قبل أن تذهب شقيقتها لموعد عمل وتخالط أحد المصابين بالفيروس.

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