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شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو يوسف يرد على إشادة نبيل الحلفاوى: "تسلم يا قبطان" والان مع تفاصيل الخبر
كان النجم القدير نبيل الحلفاوى قد أشاد بالروح التى جمعت الفنانين ياسر جلال وعمرو يوسف فى فيديو "ليوم السابع" فيما يخص تعاقد الأول على أداء شخصية خالد بن الوليد بدلا من الثانى بعد اعتذاره، مشبها الموقف بأخلاق الزمن الجميل قائلا: "حتى لا يتحسر البعض على أخلاق وتقاليد الزمن الجميل.. ما زالت وستظل بإذن الله.. تحية للزميلين المحترمين ياسر جلال وعمرو يوسف".
"الخليج 365"، كان شاهدا على هذا اللقاء الذى جمع النجمين الموهوبين، ليقدم كل منهما باقة ورد للآخر محملة بكل كلمات الحب والعرفان، ونشر "فيديو" حصرى يشرح فيه النجم ياسر جلال كواليس ترشيحه للعب دور الصحابى خالد بن الوليد، حيث قال: "كلمتنى شركة سينرجى عشان أعمل شخصية خالد بن الوليد فى مسلسل سيف الله، ومعلوماتى إن النجم الكبير عمرو يوسف بيعمل الشخصية، مكنش ينفع أرد بالموافقة أو الرفض قبل أن أتحدث مع أخى عمرو يوسف للتأكد من أنه اعتذر عن الدور".
وظهر النجم عمرو يوسف فى الفيديو وقال: "حبيبى يا ياسر، أولا أنا عايز أشكرك على اهتمامك وذوقك وأخلاقك واحترامك، لأن ياسر كان حريصا على الحديث معى ظنا منه بوجود مشكلات تواجهنى، ويحاول إقناعى لاستكمال تصوير المسلسل".
وأضح النجم عمرو يوسف أنه ملتزم بعمل آخر فى عام 2020 ، وذلك بعد تأجيل تصوير خالد بن الوليد، ما اضطرنه للاعتذار عن العمل، "فى النهاية ده فى مصلحة العمل عشان اللى هيقوم بيه أخى وحبيبى المحترم ياسر جلال، لأنه حضر إلى بيتى لإقناعى باستكمال العمل وهذا يدل على ذوقه وأخلاقه وهذا ليس غريبا على ياسر جلال".
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