شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو يوسف يرد على إشادة نبيل الحلفاوى: "تسلم يا قبطان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر النجم عمرو يوسف على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ردًا على إشادة النجم القدير نبيل الحلفاوى بتصرفه هو والنجم ياسر جلال بخصوص مسلسل خالد بن الوليد، وقال: "تسلم يا قبطان طول عمرك دعم لنا".

كان النجم القدير نبيل الحلفاوى قد أشاد بالروح التى جمعت الفنانين ياسر جلال وعمرو يوسف فى فيديو "ليوم السابع" فيما يخص تعاقد الأول ‏على أداء شخصية خالد بن الوليد بدلا من الثانى بعد اعتذاره، مشبها الموقف بأخلاق الزمن الجميل قائلا: "حتى لا يتحسر البعض على ‏أخلاق وتقاليد الزمن الجميل.. ما زالت وستظل بإذن الله.. تحية للزميلين المحترمين ياسر جلال وعمرو يوسف".‏

"‎الخليج 365"، كان شاهدا على هذا اللقاء الذى جمع النجمين الموهوبين، ليقدم كل منهما باقة ورد للآخر محملة بكل كلمات الحب ‏والعرفان، ونشر "فيديو" حصرى يشرح فيه النجم ياسر جلال كواليس ترشيحه ‏للعب دور الصحابى خالد بن الوليد، حيث قال: "‏كلمتنى شركة سينرجى عشان ‏أعمل شخصية خالد بن الوليد فى مسلسل سيف الله، ومعلوماتى إن النجم ‏الكبير عمرو يوسف بيعمل ‏الشخصية، مكنش ينفع أرد بالموافقة أو ‏الرفض قبل أن أتحدث مع أخى عمرو يوسف للتأكد من أنه اعتذر عن ‏الدور".‏

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وظهر النجم عمرو يوسف فى الفيديو وقال: "حبيبى يا ياسر، أولا أنا عايز ‏أشكرك على اهتمامك وذوقك وأخلاقك واحترامك، لأن ‏ياسر كان حريصا ‏على الحديث معى ظنا منه بوجود مشكلات تواجهنى، ويحاول إقناعى ‏لاستكمال تصوير المسلسل".‏

وأضح النجم عمرو يوسف أنه ملتزم بعمل آخر فى عام 2020 ، وذلك بعد ‏تأجيل تصوير خالد بن الوليد، ما اضطرنه للاعتذار عن ‏العمل، "فى ‏النهاية ده فى مصلحة العمل عشان اللى هيقوم بيه أخى وحبيبى المحترم ‏ياسر جلال، لأنه حضر إلى بيتى لإقناعى ‏باستكمال العمل وهذا يدل ‏على ذوقه وأخلاقه وهذا ليس غريبا على ياسر جلال".‏