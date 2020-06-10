شكرا لقرائتكم خبر عن watch it تعرض قائمة من مسلسلات وأفلام عادل إمام ومحمود عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص القائمون على منصة watch it، على عرض مجموعة من الأعمال الدرامية و السينمائية للنجمان الكبيران عادل إمام ومحمود عبد العزيز، على منصتها، حيث رصدت المنصة قائمة لكل منهما بمجموعة من أعماله وباسمه شخصيا بعنوان "عادل إمام" و" محمود عبد العزيز"، وذلك من أجل إمتاع جماهير النجمان، اللذان حققا نجاحاً وتاريخاً فى عالم الفن .





وتعرض المنصة مجموعة من الأفلام للزعيم عادل إمام وهى "الارهاب والكباب"، جزيرة الشيطان، البحث عن فضيحة، رجل فقد عقله، اللعب مع الكبار، خلى بالك من جيرانك، وغيرها من الأفلام، بالإضافة إلى مسلسلات عوالم خفية، دموع فى عيون وقحة، حلام الفتى الطائش، وغيرها من المسلسلات.

كما تعرض المنصة أيضاً أفلام النجم محمود عبد العزيز وهى كالتالى: جرى الوحوش، تزوير فى أوراق رسمية، العذراء والشعر الأبيض، الجوع، وغيرها من الأفلام، كما تعرض ايضاً مسلسلات محمود المصرى، رأفت الهجان، وغيرها .

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هذا بالاضافة إلى عرض العديد من المسلسلات القديمة والجديدة وخاصة التى عرضت فى شهر رمضان الماضى هى "الاختيار" للنجم أمير كرارة، و"البرنس" للنجم محمد رمضان، و"الفتوة" للنجم ياسر جلال، و"فلانتينو" للزعيم عادل امام، و"فرصة تانية" للنجمة ياسمين صبرى، و"النهاية" للنجم يوسف الشريف، و"ونحب تانى ليه" للنجمة ياسمين عبد العزيز.

وكذلك مسلسلات "بـ 100 وش" بطولة نيللى كريم وآسر ياسين، و"خيانة عهد" للنجمة يسرا، و"لما كنا صغيرين" للفنانة ريهام حجاج، و"رجالة البيت" بطولة أحمد فهمى وأكرم حسنى، و"عمر ودياب" بطولة على ربيع ومصطفى خاطر، و"ليالينا 80" بطولة اياد نصار وصابرين وغادة عادل وخالد الصاوى.