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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. انتهاء تصوير فيلم "حاسب تحلم" للشقيقين محمود وهشام ماجد والان مع تفاصيل الخبر
ويعد الفيلم أول تجربة مصرية تسافر نحو المستقبل لتجسيد حياة البشر بعد سنوات طويلة مع سيطرة السوشيال ميديا بشكل يهدد حياتهم، مثلما أوضح محمد ربيع، حيث يتحول حلم أى شخص لحقيقة تؤثر على واقعه، وتصبح الأفكار والأحلام بحد ذاتها جريمة يحاسب عليها حتى قبل تحقيقها، مع استحواذ كامل للعالم الافتراضى لمواقع السوشيال ميديا على اختيارات البشر وواقعهم ومستقبلهم، فى تجربة درامية مختلفة عن السائد فى عالم الأفلام الطويلة والسينمائية.
وأضاف ربيع أنه انتهى بالفعل من كافة مشاهد الفيلم رغم الصعوبات الحالية مع الإجراءات الاحترافية للتباعد الاجتماعي والحجر الصحي لمكافحة تفشي فيروس كورونا، وينشغل حاليا بعمليات المونتاج واختيار الأغنية الدعائية للفيلم التى من المقرر أن تطلق بشكل دويتو أحد نجوم الأغنية الشعبية، مشيرا إلى كون فكرة الفيلم نفسها ربما تكون غريبة على عالم الأفلام المصرية، ويعد الفيلم بطولة جديدة للفنان محمود ماجد شقيق الفنان هشام ماجد.
ويجمع "حاسب تحلم" توليفة من النجوم، منهم الفنانة القديرة ليلى عز العرب والفنان القدير أحمد خليل، كما يشارك في بطولته كل من أحمد جمال سعيد وداليا شوقي وبكري قباقيبي وكمال الدبيكي وجيهان الشماشرجي ومهرة مدحت، وندى نادر، كما يتولى خلاله محمود ماجد مهمة التأليف بجانب البطولة، ويقوم بتنفيذ الإنتاج عبد الرحمن الجرواني ويقوم بمهمة إدارة التصوير معتز إبراهيم، ويشهد ظهور خاص من نوعه لهشام ماجد، كضيف شرف الفيلم.
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