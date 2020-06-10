شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. انتهاء تصوير فيلم "حاسب تحلم" للشقيقين محمود وهشام ماجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المخرج محمد ربيع من تصوير المشاهد الخارجية الأخيرة لفيلم "حاسب ‏تحلم"، والذى يجمع في بطولته محمود ماجد مع شقيقه هشام ماجد، وليلى ‏عز العرب وأحمد خليل. ‏

ويعد الفيلم أول تجربة مصرية تسافر نحو المستقبل لتجسيد حياة البشر ‏بعد سنوات طويلة مع سيطرة السوشيال ميديا بشكل يهدد حياتهم، مثلما ‏أوضح محمد ربيع، حيث يتحول حلم أى شخص لحقيقة تؤثر على واقعه، ‏وتصبح الأفكار والأحلام بحد ذاتها جريمة يحاسب عليها حتى قبل ‏تحقيقها، مع استحواذ كامل للعالم الافتراضى لمواقع السوشيال ميديا على ‏اختيارات البشر وواقعهم ومستقبلهم، فى تجربة درامية مختلفة عن السائد ‏فى عالم الأفلام الطويلة والسينمائية. ‏

وأضاف ربيع أنه انتهى بالفعل من كافة مشاهد الفيلم رغم الصعوبات ‏الحالية مع الإجراءات الاحترافية للتباعد الاجتماعي والحجر الصحي ‏لمكافحة تفشي فيروس كورونا، وينشغل حاليا بعمليات المونتاج واختيار ‏الأغنية الدعائية للفيلم التى من المقرر أن تطلق بشكل دويتو أحد نجوم ‏الأغنية الشعبية، مشيرا إلى كون فكرة الفيلم نفسها ربما تكون غريبة على ‏عالم الأفلام المصرية، ويعد الفيلم بطولة جديدة للفنان محمود ماجد ‏شقيق الفنان هشام ماجد. ‏

ويجمع "حاسب تحلم" توليفة من النجوم، منهم الفنانة القديرة ليلى عز ‏العرب والفنان القدير أحمد خليل، كما يشارك في بطولته كل من أحمد ‏جمال سعيد وداليا شوقي وبكري قباقيبي وكمال الدبيكي وجيهان ‏الشماشرجي ومهرة مدحت، وندى نادر، كما يتولى خلاله محمود ماجد ‏مهمة التأليف بجانب البطولة، ويقوم بتنفيذ الإنتاج عبد الرحمن الجرواني ‏ويقوم بمهمة إدارة التصوير معتز إبراهيم، ويشهد ظهور خاص من نوعه ‏لهشام ماجد، كضيف شرف الفيلم. ‏