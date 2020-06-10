شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا فيروس.. محمد رمضان يروج لأغنيته الجديدة بصورة من الكواليس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان محمد رمضان على مشاركة جمهوره ومتابعيه، بصورة جديدة من كواليس تصوير كليبه الجديد "كورونا فيروس"، الذي يخضع حالياً لعملية المونتاج قبل طرحه عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.

ونشر رمضان صورة له من كواليس الكليب الجديد، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، ليشعل حماس جمهوره ومتابعيه على الصورة التى حصدت آلاف الإعجابات خلال دقائق من نشرها.

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ولم تكن تلك المرة الأولى التي ينشر فيها رمضان، صور من كواليس الكليب المنتظر، ونشر صورة عبر "إنستجرام" منذ أيام، ظهر فيها مرتديًا ملابس خاصة للوقاية من فيروس كورونا والأغنية يتعاون فيها مع المخرج محمد سامى، حيث من المقرر طرحها قريبا عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يويتوب، كما علقت الفنانة حلا شيحة على الصورة وكتبت "عسل".

وسبق أن نشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة له يبدو أنها من كواليس أغنية "كورونا فيروس"، معلقا عليها: "هل أنت مستعد؟.. كورونا فيروس.. ثقة فى الله نجاح".

يشار إلى أن محمد رمضان شارك فى رمضان الماضى بمسلسل "البرنس"،وشارك فى بطولته نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج سينرجى.