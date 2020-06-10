شكرا لقرائتكم خبر عن الطبيعة حياة.. هكذا عبرت نجوى كرم عن حبها للطبيعة بصورة على إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة اللبنانية نجوي كرم جمهورها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بصورة لها من وسط الطبيعة، حيث الأشجار والطبيعة الخضراء، وعلقت نجوى كرم على الصورة قائلة: "حياة الطبيعة إلى هي الحياة".

وتلقت نجوى كرم الردود من معجبيها على الصورة، فمنهم من علق "أنا بحبك كتير بجد"، وأخرى "أنتي زي القمر دايما والله"، وقال أحد معجبى نجوى كرم "وحشتينا أوي واحنا حياتنا ليكي".

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يذكر أن نجوى كرم كان آخر ظهور لها عبر حفل أونلاين تألقت من خلاله، وكان الحفل بدون جمهور وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا، التى منعت إقامة أى حفلات فنية منذ أكثر منذ ثلاثة أشهر، حيث أحيت "شمس الأغنية" كما يطلق عليها الجمهور حفلا عبر إحدى المنصات الرقمية وحقق نسب مشاهدة عالية.