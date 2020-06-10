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شكرا لقرائتكم خبر عن الطبيعة حياة.. هكذا عبرت نجوى كرم عن حبها للطبيعة بصورة على إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر
وتلقت نجوى كرم الردود من معجبيها على الصورة، فمنهم من علق "أنا بحبك كتير بجد"، وأخرى "أنتي زي القمر دايما والله"، وقال أحد معجبى نجوى كرم "وحشتينا أوي واحنا حياتنا ليكي".
يذكر أن نجوى كرم كان آخر ظهور لها عبر حفل أونلاين تألقت من خلاله، وكان الحفل بدون جمهور وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا، التى منعت إقامة أى حفلات فنية منذ أكثر منذ ثلاثة أشهر، حيث أحيت "شمس الأغنية" كما يطلق عليها الجمهور حفلا عبر إحدى المنصات الرقمية وحقق نسب مشاهدة عالية.
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