شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية الفنون: وفاة شيرين غيث بسبب سرطان الكبد ولم تصب بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة غادة جبارة، نائب رئيس أكاديمية الفنون، لـ"الخليج 365" إن المخرجة شيرين غيث، توفيت بسبب سرطان الكبد وأنها كانت تعاني منه منذ فترة كبيرة، مؤكدة أن إصابة شيرين بفيروس كورونا شائعة سخيفة زادت من ألم أسرتها وأن جميع زملاء شيرين يعرفون الحالة المرضية التي عانت منها وتدهور حالتها مؤخرا قبل الوفاة.

شيرين غيث هي مخرجة الفيلم التسجيلى "همس التخيل"، و خريجة معهد السينما عام 1996، فازت بالعديد من الجوائز ، حيث حصل فيلمها على 8 جوائز من مهرجانات دولية وقومية ومنها جائزة الجمهور فى مهرجان العالم العربى للفيلم القصير بإفران (المغرب).وهو الفيلم الذي يتناول صورة واقعية لـ"نعمات"، السيدة المصرية التى تعيش من صناعة الأقفاص، وسط ظروف بالغة الصعوبة ويصور الفيلم حياة أسرة نعمات، التى تعول ستة أبناء منهم اثنان معاقان.

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"همس النخيل" من إنتاج قطاع قنوات النيل المتخصصة، وسيناريو وإخراج شيرين غيث، ومدته 20 دقيقة وسبق وأن حصل علي العديد من الجوائز منها: أحسن فيلم تسجيلى فى مهرجان القاهرة الـ12 للإذاعة والتليفزيون 2006، جائزة الإبداع للمخرجة شيرين غيث من المهرجان ذاته، أحسن فيلم تسجيلى طويل من المهرجان القومى الـ13 للسينما المصرية.