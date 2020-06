شكرا لقرائتكم خبر عن "نسيت الكمامة".. هيلينا بونهام كارتر فى نزهة مع كلبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عٌرفت النجمة العالمية هيلينا بونهام كارتر أنها دائما تبحث عن الـ style الغريب و اللافت للأنظار ، سواء بحياتها اليومية أو بظهورها علي الـ red carpet بالحفلات الكبرى و المهرجانات .



التقطت عدسات مصوري " البابارتزي " العديد من الصور لنجمة الأوسكار الشهيرة هيلينا بونهام كارتر ذات الـ 54 عاما و هي تتنزه مع كلبها بابلو فى أحد شوارع لندن ، و كعادتها لفتت الأنظار بالملابس التي ارتدتها و المكونة من سترة باللون الأسود و قميص بنفس اللون و تنور باللون الفوشيا و كانت تحمل حقيبة كبيرة الحجم من الخوص ، لكن النجمة الشهيرة تجاهلت ارتداء قناع طبي لتنجنب انتشار فيروس كورونا .

يذكر أن هيلينا بونهام كارتر بدأت مسيرتها الفنية عام 1983 ومن أبرز الاعمال التي قدمتها : " Great Expectations " و " Les Misérables " و " The Lone Ranger " و " The Young and Prodigious T.S. Spivet " و " Suffragette " ، و غيرهم .