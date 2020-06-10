"نسيت الكمامة".. هيلينا بونهام كارتر فى نزهة مع كلبها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عٌرفت النجمة العالمية هيلينا بونهام كارتر أنها دائما تبحث عن الـ style الغريب و اللافت للأنظار ، سواء بحياتها اليومية أو بظهورها علي الـ red carpet بالحفلات الكبرى و المهرجانات .
هيلينا بونهام كارتر
التقطت عدسات مصوري " البابارتزي " العديد من الصور لنجمة الأوسكار الشهيرة هيلينا بونهام كارتر ذات الـ 54 عاما و هي تتنزه مع كلبها بابلو فى أحد شوارع لندن ، و كعادتها لفتت الأنظار بالملابس التي ارتدتها و المكونة من سترة باللون الأسود و قميص بنفس اللون و تنور باللون الفوشيا و كانت تحمل حقيبة كبيرة الحجم من الخوص ، لكن النجمة الشهيرة تجاهلت ارتداء قناع طبي لتنجنب انتشار فيروس كورونا .
هيلينا بونهام كارتر
يذكر أن هيلينا بونهام كارتر بدأت مسيرتها الفنية عام 1983 ومن أبرز الاعمال التي قدمتها : " Great Expectations " و " Les Misérables " و " The Lone Ranger " و " The Young and Prodigious T.S. Spivet " و " Suffragette " ، و غيرهم .
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