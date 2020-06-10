شكرا لقرائتكم خبر عن مى كساب تكشف عن فريق عمل ألبومها الجديد وموعد طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل المطربة مي كساب تسجيل أغاني ألبومها الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، والمكون من 10 أغنيات، حيث بدأت مى فى التحضير له واختيار أغانيه وتسجيلها بعد نجاح ألبومها الأخير كان يحمل اسم"أنا لسه هنا" الذى طرحته العام الماضى وعادت به إلى الساحة مرة أخرى.

وقالت مي كساب لـ"الخليج 365 إنها تعاونت فيه مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، فمن الشعراء عزيز الشافعي، ومحمد عاطف، وحسن عطية، ونادر عبد الله، أما الملحنون هتعاون مع تامر علي، وتامر عاشور، ويتولي توزيع أغاني ألبوم ككل أوكا، مضيفة أنه من المقرر طرح الألبوم بعد انتهاء تسجيل الألبوم بشكل كامل، مشيرة إلى أن العمل سيكون مختلفاً على مستوى الموسيقى والكلمات، وسيتضمن مفاجآت كثيرة، واتمني ينال إعجاب جمهور وقت طرحه.

Advertisements

وشاركت مى كساب مؤخرا فى مسلسل "اللعبة" وحققت من خلاله نجاحا كبيرا وهو من بطولة شيكو وهشام ماجد، وعدد آخر كبير من الفنانين منهم أحمد فتحى ومحمد ثروت ودعاء رجب وميرنا جميل وسامى مغاورى وعارفة عبد الرسول وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر، وإشراف على الكتابة فادى أبو السعود وإخراج معتز التونى.

وكانت مى كساب قد طرحت فى 2019 ألبومها "أنا لسه هنا" والذى ضم 12 أغنية، تعاونت فيها مع عدد كبيرمن الشعراء والملحنين، ومن أبرز الشعراء محمد عاطف، أمير طعيمة، نصر الدين ناجى، أحمد المالكى، حسن عطية، أحمد مزوق، أما الملحنين فهم محمد يحيى، عزيز الشافعى، محمدى، رامى جمال، مدين، اورتيجا، وجميع أغنيات الألبوم من توزيع أوكا.

يذكر أن آخر أعمال مى كساب أغنية بعنوان "ماما فين"، وهى تشهد تعاونها مع زوجها مغنى المهرجانات أوكا وابنتهما فريدة، وهى من كلمات حسن عطية، وألحان وتوزيع أوكا، جاء تصوير الأغنية بشخصيات كرتونية.