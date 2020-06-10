شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. ياسمين عبد العزيز تنشر فيديو لابنتها ياسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز عبر خاصية الاستوري علي صفحتها الشخصية "إنستجرام" مقطع فيديو لابنتها الكبرى "ياسمين" بعد إخفائها عن مواقع التواصل الاجتماعي لسنوات طويلة. وظهرت في الفيديو وهي تقود دراجة وقد تفاجأ الجمهور بأنها أصبحت شابة وتغيرت ملامحها عن مرحلة الطفولة. Advertisements يذكر أن ياسمين عبد العزيز شاركت في الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل "ونحب تاني ليه" من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، بطولة شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، أحمد سعيد عبد الغني، ليلى عز العرب، تارا عماد، إسلام جمال، سليمان عيد، ‏إيمان ال‏سيد وبدرية طلبة‎.

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