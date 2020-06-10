شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. ياسمين عبد العزيز تنشر فيديو لابنتها ياسمين والان مع تفاصيل الخبر
وظهرت في الفيديو وهي تقود دراجة وقد تفاجأ الجمهور بأنها أصبحت شابة وتغيرت ملامحها عن مرحلة الطفولة.
يذكر أن ياسمين عبد العزيز شاركت في الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل "ونحب تاني ليه" من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، بطولة شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، أحمد سعيد عبد الغني، ليلى عز العرب، تارا عماد، إسلام جمال، سليمان عيد، إيمان السيد وبدرية طلبة.
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