فن ومشاهير

نورهان تشارك جمهورها بصورة فى مرحلة الطفولة.. وتعلق: مين دى يا ترى؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت نجمة جيل التسعينيات نورهان جمهورها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورة لها فى مرحلة الطفولة مرتدية فستانا أنيقًا بنفس ملامح الوجه البرئ الذى تميزت به نورهان طوال مشوارها الفني، وعلقت عليها: "مين دي ياترى؟" .

 

يذكر أن نورهان شاركت فى موسم دراما رمضان الماضى بمسلسل "ليالينا 80"، الذى حقق نجاحًا جماهيريًا وقت عرضه فى أيام شهر رمضان، وتفاعل الكثير من الجمهور مع الشخصيات، خاصة أن المسلسل يرصد الحياة الاجتماعية فى هذه الفترة مع تصاعد الصراعات والأحداث طوال الحلقات.

 

تدور أحداث مسلسل ليالينا فى إطار اجتماعى خلال فترة الثمانينيات، ويشارك فى بطولته صابرين، غادة عادل، خالد الصاوى، إياد نصار، سناء شافع، ميدو عادل، هبة عبد الغنى، منة عرفة، محمد على رزق، حسنى شتا، نهى عابدين، وعدد آخر من الفنانين الشباب، من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى.

 

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