شكرا لقرائتكم خبر عن بالقناع خوفا من كورونا.. داكوتا فانينج فى جولة للتسوق بلوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة العالمية داكوتا فانينج طوال الفترة الماضية على الالتزام بالحجر المنزلي الذاتي مع شقيقتها النجمة آل فانينج تجنبًا لزيادة انتشار فيروس كورونا "covid-19" الذي يهدد العالم حاليا ويحصد الأرواح.



داكوتا فانينج داكوتا فانينج

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التقطت عدسات مصوري "الباباراتزي" لداكوتا فانينج البالغة من العمر (26 عامًا) خلال توجهها للقيام بجولة تسوق في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الامريكية، وقد اختارت داكوتا أن ترتدي ملابس كاجوال "ذات تصميم بسيط باللون الأبيض بينما لم تتجاهل ارتداء "القناع" الذي حمل بعض الرسومات الصغيرة لكي تتجنب العدوى، ولم تنس النجمة الشهيرة أن تكمل إطلالتها الأنيقة بارتداء نظارة شمس ذات تصميم مميز .



داكوتا فانينج (2)

يذكر أن داكوتا فانينح بدأت مسيرتها الفنية عام 1999 في سن الخامسة من عمرها، وبدأت في تقديم عدد من الإعلانات التجارية، ثم تطرقت لتقديم الأعمال الفنية والتليفزيونية، ومن أبرز هذه الأعمال: "Winged Creatures" و"The Secret Life of Bees" و"The Runaways"، و غيرهم .