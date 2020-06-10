شكرا لقرائتكم خبر عن "التريكو" طريقة نوال الزغبى للتأمل والاسترخاء.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الفنانة اللبنانية الكبيرة نوال الزغبى، صورة لها وهى تقوم بأعمال الحياكة "التريكو"، مشيرة إلى أنه طريقتها للتخلص من التوتر وللتمتع بالهدوء والاسترخاء.

ونشرت نوال صورة وهى تمارس "التريكو" عبر تويتر ، وعلقت :"طريقتى للتأمل، الاسترخاء".

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نوال الزغبى



نوال

وفي وقت سابق، وجهت الفنانة نوال الزغبي، رسالة إلى اللبنانيين، وطالبتهم بعدم الخوف من رفع صوتهم من أجل الحصول على حقوقهم، قائلة: "لو فعل كل الناس ذلك سيتغير كل شيء"، وقالت الزغبى فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "لا تخف أبدًا أن ترفع صوتك من أجل حقك ومن أجل الظلم والكذب لو فعل كل الناس ذلك سيتغير كل شيء، لبنان ينتفض".

وكانت الفنانة اللبنانية نوال الزغبى، قد وجهت رسالة غامضة لجمهورها تتحدث فيها عن الموت وما يسببه هذا الموت من فراق بين الأحبة، وغردت نوال الزغبي عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، بكلمات مؤثرة قائلة: " اشبعوا من بعضكم فالموت لا يعطي إنذار، إسألوا عن بعضكم فلا أحدا يعلم متى ستكون آخر مكالمة أو لقاء تحملوا بعضكم لبعض لان الندم لا يعيد الذي رحل".

وكانت قد نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبى، صورة قديمة لها، ويبدو عليها الاستمتاع بوقتها، وعلقت قائلة: : "الأيام القديمة الذهبية، أشتاق لروتينى الطبيعى".