شكرا لقرائتكم خبر عن كاليفورنيا تستعد لفتح صالات السينمات بعد غلقها بسبب فيروس كورونا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بعض التقارير الأجنبية أن السلطات الأمريكية في ولاية كاليفورنيا تستعد لإعادة فتح صالات السينمات أمام الجمهور يوم الجمعة المقبل، بعد غلقها لعدة أسابيع بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ووفقاً للتوجيهات الصادرة عن وزارة الصحة العامة في كاليفورنيا فإن صالات السينمات سيتم فتحها من جديدة يوم الجمعة المقبل بسعة 25% فقط من المسرح، أو بحضور 100 شخص كحد أقصى داخل الصالة لمراعاة التباعد الاجتماعى، حيث إن الولاية الأمريكية كاليفورنيا هى الأكثر اكتظاظاً بالسكان في أمريكا.

وعلى سياق آخر، قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن قرارات الإغلاق فى الولايات الأمريكية خلال الشهور الماضية قد منع نحو60 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد، فى حين منعت حوالى 285 مليون إصابة فى الصين، وفقا لدراسة بحثية نشرت أمس، الاثنين، والتى درست تأثير قرارات البقاء فى المنزل والقيود الأخرى على الحد من انتشار العدوى.

وأشارت الصحيفة إلى أن دراسة منفصلة أجراها علماء الأوبئة فى إمبريال كوليدج لندن قدرت أن الإغلاق أنقذ حياة 3.1 مليون شخص فى 11 دولة أوروبية، وأدى إلى تراجع معدلات الإصابة بحوالى 82% فى المتوسط، وهو معدل كافى لجعل معدل العدوى أقل من المستويات الوبائية. ونشرت كلا الدراستين اليوم فى دورية ناتشر.